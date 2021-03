L'Inter pensa a Luis Muriel, questo è quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che spiega come i nerazzurri puntino al colombiano per crescere anche in Champions.



“L’idea nasce adesso, in primavera, per fiorire d’estate, quando le nubi sopra al cielo interista dovrebbero essere andate via. Una lunga gestazione, un esercizio di pazienza per chi, invece, è abituato a prendere la vita di corsa: Luis Muriel, nuovo obiettivo dell’Inter, è sempre filato via come un razzo su ogni campo, da quelli polverosi di Barranquilla, Colombia, a Bergamo, dove ha raggiunto la vetta più alta ed è diventato uno dei gioielli più luccicanti su piazza. Tra i tanti interessati, Antonio Conte è in primissima fila: il tecnico interista da sempre stravede per quello strano frullato di potenza, rapidità ed estro, forse ancora non espresso al massimo della potenza”.