CENTROCAMPO

Pur rimanendo l'obiettivo trattenere Bernabè per farlo esprimere in Serie A con la maglia del Parma, ci sono diversi nomi buoni per circondarlo di rinforzi. Nicolussi Caviglia della Juventus per la regia, Gaetano del Napoli a cui verrebbe prospettato un ruolo da protagonista assoluto dopo i mesi in prestito al Cagliari. Si tratterebbe sempre di una soluzione temporanea. Occhio poi a Candreva: anche lui retrocesso, come Laurienté che piace per le ali, sarebbe un jolly tra centrocampo e attacco. Infine Klaassen, poco utilizzato e non confermato dall'Inter, che potrebbe rimanere in Italia.