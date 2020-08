Augustì Benedito, uno dei candidati alle elezioni presidenziali del Barcellona, parla a Cadena Cope dando la propria versione dei fatti: "E' una strategia perfettamente portata avanti perché Bartomeu ha fortemente bisogno che Messi se ne vada. Avrebbe un impatto sulla gestione dei conti di 300 milioni di euro ed eviterebbe perdite nel suo mandato che potrebbero portare ad un'azione di responsabilità contro di lui. Quale sarebbe il piano? Rendere la vita impossibile a Messi e convincerlo ad andarsene. Bartomeu ha detto che può farsi da parte se Messi dice di restare? Con questa giocata Bartomeu si copre le spalle in modo che non venga detto che se ne va per colpa sua. Se nessuno riuscirà a rimediare, Messi se ne andrà e i tifosi pagheranno un prezzo carissimo".