Messi, incredibile no all'Arabia Saudita: "Gli abbiamo offerto 1,4 miliardi di euro"

, un matrimonio che non s'aveva da fare. Almeno per la Pulce, che: la famiglia viene prima.Il fuoriclasse argentino spegnerà 37 candeline il prossimo 24 giugno e, come ammesso da lui stesso, l'sarà il suo ultimo club. La franchigia di MLS, tuttavia, avrebbe anche potuto mancare il colpo stellare: c'era l'Arabia Saudita, c'era l'che ha provato a portare Messi a giocare nuovamente nello stesso campionato di, oggi stella dell'Al-Nassr.

A svelare l'aneddoto sono stati i vertici dell'Al-Hilal, che hanno raccontato i momenti di una trattativa chiusa con una fumata nera., numero uno dell', ha spiegato in un'intervista al NIBC: "Abbiamo contattato Messi alla fine del suo contratto con il Paris Saint-Germain:".- Ma perché Messi ha rifiutato 1,4 milioni di euro? A svelarlo è sempre il leader dell'Al-Hilal: "Il giocatore ha rifiutato perché".

- L'Al-Hilal è rimasto sorpreso ma non ha preso in malo modo il rifiuto, anzi da Al-Haili sono arrivate parole al miele: "Ha provato a convincere la sua famiglia, ma non ha esitato a rifiutare:".- L'Arabia Saudita potrà anche riprovarci, ma a giudicare dalle recenti dichiarazioni di Messi a ESPN i margini non sembrano ampi: ". Non sono pronto a lasciare il calcio: ho fatto questo per tutta la vita".