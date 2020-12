Pablo Zabaleta, ex terzino di Manchester City e West Ham, compagno di Lionel Messi in nazionale, dice la sua, a Stadium Astro, sul futuro della Pulce: "E' triste vedere Messi in questa situazione. Non avrei mai pensato che sarebbe stato all'ultimo anno del suo contratto con il Barcellona. La squadra non sta giocando bene e sembra che non si stia godendo il suo calcio. Ha un caro amico in Sergio Aguero al Manchester City e ha già lavorato con Pep Guardiola al Barcellona, quindi si conoscono. Alcune delle persone nel consiglio conoscono anche Messi. Se Messi decidesse di lasciare il Barcellona e vuole andare a giocare in un campionato diverso, in un paese diverso, il Manchester City sarebbe perfetto".