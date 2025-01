Getty Images

Messi premiato da Biden con la più alta onorificenza civile degli Stati Uniti, ma non si presenta: "Avevo un impegno"

Alessandro Di Gioia

45 minuti fa



Lionel Messi dà buca a Joe Biden. Il fuoriclasse argentino, in forza all'Inter Miami dal 2023, è stato premiato con la più alta onorificenza civile americana, la "Medaglia Presidenziale della Libertà", dal presidente uscente, ma non si è presentato a ritirarla. La cerimonia di consegna, che si è tenuta ieri alla Casa Bianca di Washington, ha visto dunque l'assenza della Pulga, mentre era presente l'altro premiato, uno dei più grandi cestisti della storia, l'ex Los Angeles Lakers Earvin "Magic" Johnson.



LE SCUSE DI MESSI - Invitato a partecipare prima dell'insediamento di Trump, Messi è stato impossibilitato a intervenire per via di "un impegno assunto in precedenza", come ha spiegato in una lettera di scuse inviata alla Casa Bianca: "È un grande onore ricevere questo riconoscimento. Purtroppo, ho un impegno precedente e non potrò partecipare alla cerimonia alla Casa Bianca. Ma voglio che sappiate che apprezzo profondamente questo gesto". Sarà per la prossima.