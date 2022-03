Il metodo Seregno assume contorni sempre più inquietanti. Emergono infatti nuovi retroscena legati al club brianzolo di Serie C e alla gestione dell'ex presidente Davide Erba, dopo quanto trapelato nei mesi scorsi a riguardo dei metodi eccessivi con i quali la dirigenza motivava i propri giocatori, sfociato in denunce reciproche e accuse con l'ex ds Ninni Corda, fino al deferimento arrivato dalla FIGC.



I VIRGOLETTATI - Dalle pagine del Corriere della Sera emergono alcune frasi che lo stesso Erba scrisse nel gruppo WhatsApp della squadra: "Se non si vince, picchiamo lo spogliatoio. Solo le botte capiscono. Contro il Renate prendo la mazza, giuro. Mariani (l’allenatore, ndr) deve morire. Scognamiglio (ex difensore, ndr)? Gli vanno tagliati i capelli, compro la macchinetta. Come gli ebrei".