Milan, Abraham in parte con il gruppo: verso il recupero per il Monza. Gabbia ancora fuori, torna Jovic

45 minuti fa



Nuova seduta di allenamento per il Milan di Paulo Fonseca, reduce dalla sfida persa contro il Napoli nella serata di sabato. Insieme al resto del gruppo si è visto anche Tammy Abraham, con l'attaccante che ha lavorato inizialmente al fianco dei compagni per poi passare ad un personalizzato sempre sul campo: la sua presenza nella prossima sfida contro il Monza sarà valutata nelle prossime ore.



GABBIA ANCORA OUT - Ancora fuori invece Matteo Gabbia: il difensore ha lavorato interamente a parte e quindi la sua presenza per il match contro i brianzoli è da escludere. Infine Jovic e Calabria che hanno lavorato interamente col gruppo, a disposizione del tecnico portoghese.