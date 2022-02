A fine stagione si divideranno le strade del Milan e di Franck Kessié, in scadenza di contratto a giugno e pronto a svincolarsi a parametro zero. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il centrocampista ivoriano fa gola ad Atletico Madrid, Tottenham PSG, Inter, Juve e soprattutto Barcellona.



Intanto il club rossonero ha già prenotato Adli del Bordeaux e mette gli occhi su Renato Sanches del Lille.