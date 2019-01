L'agente del centrocampista del Milan Josè Mauri ha avuto un confronto con Leonardo dieci giorni fa e gli è stato detto che il suo assistito non è in uscita, nonostante avesse una proposta dall'Argentina e una dai messicani del Cruz Azul. Il Genoa lo vorrebbe in prestito ma dovrebbe rinnovare quindi è molto complicato, mentre Bertolacci va verso il no definitivo. Salvo aperture per Plizzari si va verso le non contropartite.