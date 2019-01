Regis Dorn, tra i procuratori che seguono Bakayoko, centrocampista del Milan, parla a Radio Marte del 14 rossonero: "Bakayoko ha avuto qualche difficoltà appena arrivato in Italia, problemi relativi all’adattamento, ma poi ha iniziato ad esprimere il massimo del suo talento. Contro il Betis, c’è stata la svolta e pian piano è arrivato ad essere il Bakayoko di oggi".



SFIDA COL NAPOLI - "Contro il Napoli ha dato il massimo, come sempre anche perchè il campionato per il Milan è molto importante e contro Atalanta e Roma vuole dare il massimo perchè sono rivali dirette per la Champions. Sarebbe stato bello se la Supercoppa italiana si fosse giocata in Italia, ma devo dire che il ragazzo è soddisfatto del livello della Serie A e di ciò che sta facendo al Milan.Il contatto di Bakayoko con Insigne? Ho visto il contatto, ho il mio punto di vista, ma c’era un arbitro che ha giudicato. Non mi sembrava un fallo"