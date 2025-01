Getty Images

Il Milan va a Zagabria per assicurarsi un posto tra le primo otto in classifica contro la Dinamo di mister Fabio Cannavaro. Staccare il pass direttamente per gli ottavi è molto importante per il club rossonero sia da un punto di vista strategico che economico con incassi che andrebbero a sfiorare i 20 milioni di euro.



Offerta enorme per tutti gli appassionati della Champions League, che mercoledì potranno scegliere tra sedici partite. I tifosi del Milan potranno vedere la partita dei rossoneri in tv e streaming tramite l'abbonamento a Sky o NOW.



: Dinamo Zagabria-Milan: mercoledì 29 gennaio 2025: 21.00: Sky Sport Arena e Sky Sport 253: Sky Go, NOW

DINAMO ZAGABRIA (4-3-3): Nevistic; Ristovski, Mmaee, Torrente, Pierre-Gabriel; Ademi, Bernauer, Rog; Stojkovic, Baturina, Kulenovic. All. Cannavaro.

MILAN (4-3-3): Maignan; Terracciano, Gabbia, Tomori, Hernandez; Bennacer, Fofana, Reijnders; Pulisic, Morata, Leao. All. Conceiçao.



LE ULTIME - Cannavaro si affiderà al 4-3-3, con Stojkovic, Baturina e Kulenovic a comporre il tridente offensivo. A centrocampo Bernauer affiancato da Ademi e Rog, in difesa coppia centrale formata da Mmaee e Torrente con Ristovski e Pierre-Gabriel sulle corsie esterne. In porta Nevistic.

Sergio Conceicao ha le scelte obbligate in difesa con Terracciano che dovrebbe occupare il binario di destra, Theo su quello opposto. Tomori in vantaggio su Pavlovic per formare la coppia difensiva centrale con Pavlovic.- Le partite di Champions League di mercoledì 29 gennaio sono tutte disponibili solamente tramite abbonamento a Sky, Prime Video o NOW ad eccezione di Manchester City-Bruges, disponibile in tv e streaming in chiaro su TV8. Dinamo-Milan è invece trasmessa in esclusiva in tv su Sky e NOW, nonché in streaming utilizzando Sky Go e NOW.

- Dinamo Zagabria-Milan si può vedere in tv nella serata di mercoledì 29 gennaio solo su Sky Sport Arena e Sky Sport.Dalle 21:00 la partita del Milan è disponibile su Sky, Sky Go e NOW ai canali 204 (Sky Sport Arena) e 253 (Sky Sport). Come detto non è possibile vedere la sfida di Champions League in chiaro e gratis, ma solamente in abbonamento a uno dei due servizi.