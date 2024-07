Milan al lavoro per Emerson Royal: contatto in programma col Tottenham, la richiesta economica

Ilcontinua a lavorare sul mercato alla ricerca di un esterno destro di ruolo da inserire in rosa e che possa prendere il posto o quantomento alternarsi cone al posto di un Alessandro Florenzi destinato a partire.era l'obiettivo numero uno, ma con la chiusura dell'operazione Douglas Luiz con la Juventus, l'Aston Villa non si trova più nella condizione di dover realizzare una cessione e sta sparando alto oltre quota 35/40 milioni. Per questo motivo negli ultimigiorni sono stati intensificati i contatti per portare a Milano

L'operazione Emerson, rispetto a quella per Cash è più facilmente percorribile perché il laterale classe 1999 originario di San Paolo in Brasile ha dato la sua preferenza ad un trasferimento in rossonero. Sul tavolo ha infatti da tempo un'offerta del Villarreal per quello che sarebbe il suo terzo ritorno in Liga dopo le esperienze con Barcellona e Betis Siviglia, ma ad oggi il progetto del Sottomarino Giallo non lo soddisfa e ha dato mandato ad agenti e intermediari per lavorare ad un'affare con il Milan.Il Milan ha da tempo ascoltato le proposte dell'entourage che sta spingendo per un trasferimento a titolo definitivo. I contatti sono stati positivi e si è già arrivati ad un principio di intesa per quanto riguarda sia lo stipendio che la durata e ci saranno da definire eventuali bonus e dettagli se si raggiungerà l'accordo fra club.

Tottenham per provare a capire come si potrà arrivare ad un punto di intesa sulla valutazione del cartellino del giocatore. La proprietà degli Spurs non ha bisogno di cedere, ha i conti in ordine e da sempre fatica a scendere a patti. La richeista da cui si parte è di non meno di 25 milioni di euro, mentre il Milan non vuole valutare il cartellino di Emerson più di 17 milioni di euro bonus compresi. La sensazione è che a 20 si possa riuscire a chiudere ma servirà ancora un forte lavoro di mediazione da parte di tutti: Milan, Tottenham e anche intermediari.