André Silva via dal Milan, ore caldissime e decisive. E' infatti in chiusura la trattativa tra il club rossonero e il Monaco, alla ricerca di un nuovo attaccante visto che Radamel Falcao ha le valigie in mano. Partito per la tournée americana col resto del gruppo agli ordini di Giampaolo, ora è pronto a dire addio.



Come appreso da calciomercato.com, il portoghese ieri sera ha salutato i compagni e ha lasciato il ritiro di Boston verso le 22 per tornare a Milano. L'ex Porto ha trovato l'accordo col club del Principato, mentre Milan e Monaco stanno limando gli ultimi dettagli di un'operazione da 30 milioni di euro. Ma il futuro è scritto: dopo un anno di prestito al Siviglia, André Silva è pronto a dire definitivamente addio.