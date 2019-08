quello visto al cospetto di un Manchester United certamente più avanti nella preparazione. Giampaolo ha lavorato sodo e bene, dando già una prima infarinatura di quelli che sono i suoi concetti di gioco. Biglia è sempre preciso e attento,, Suso sulla trequarti ha regalato giocate ad alto coefficiente tecnicoSolo due giorni fa il dg del Monaco Oleg Petrov aveva fatto chiarezza sul giallo che ha visto protagonista l'attaccante portoghese: “La trattativa è saltata per disaccordi economici tra i due club, non per i problemi fisici del calciatore. Al momento non c’è più una trattativa e stiamo cercando altri profili".Nella mezzora che Giampaolo gli ha concesso, il 'nuovo' numero 27 rossonero si è mosso piuttosto bene, attaccando gli spazi con buona continuità. Ha mostrato grande freddezza spiazzando De Gea dagli undici metri, un pallone calciato con la rabbia di chi vuole cambiare il finale della storia. Lo farà al Milan?. Jorge Mendes, manager dell'attaccante lusitano, sta parlando con diversi club e ha promesso al Milan un'offerta in grado di generare una plusvalenza a bilancio. Nella notte di Cardiff un segnale è stato lanciato. FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com