Milan, attiva la clausola di Leao: insidie saudite

AFP via Getty Images

Ieri è ufficialmente iniziata la sessione estiva di calciomercato e sChiunque voglia strappare al Milan il portoghese dovrà dunque pagare una PEC con l'importo riportato, anche se il Milan appare piuttosto tranquillo in merito al futuro di Rafael Leao. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il numero 10 rossonero non è in vendita e l'incontro nel ritiro del Portogallo in Germania con il neo allenatore Paulo Fonseca non fa che confermare tale sensazione.

Per cedere alla tentazione, servirà un’offerta da capogiro. Per il momento, comunque, a fronte dell'interesse dei club sauditi, il papà di Leao, Antonio, avrebbe incaricato un intermediario di fiducia per approfondire meglio la questione, anche se sarà molto difficile presentare una proposta che stuzzichi il giocatore e convinca il Milan.