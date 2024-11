Milan, buone notizie per Fonseca: Bennacer corre verso il rientro in campo VIDEO

Tra i grandi assenti del Milan in questa stagione c'è. Il centrocampista algerino si era infortunato durante un allenamento con la sua nazionale, riportando una lesione severa del muscolo gemello mediale del polpaccio destro, meritevole di intervento chirurgico. Adesso, però, arrivano finalmente buone notizie per Paulo Fonseca, visto che il 26enne ex Empoli, previsto per la fine di gennaio.Il centrocampista rossonero ha, infatti, postato un video sui propri canali social, mentre è alle prese con una sessione di allenamento con il preparatore che lo sta seguendo passo per passo. Nel contributo, si vede Isma che corre su un campo da calcio e svolge del lavoro con il pallone. Un buon segnale, quindi, per il tecnico portoghese, che. Questo il messaggio di Bennacer: "Il conto alla rovescia è iniziato".

Il conto alla rovescia è iniziato pic.twitter.com/zkNdgIgsvQ — Ismaël Bennacer (@IsmaelBennacer) November 24, 2024