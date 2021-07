Completata la corsia di sinistra con l'ingaggio dicome alternativa a Theo Hernandez,, fresco di rinnovo fino al 2025. In attesa di novità relative ad Andrea Conti, rientrato dal prestito al Parma e che rimane in uscita,. Che ad oggi è anche l'obiettivo più complicato da perseguire.Nel frattempo, il laterale portoghese ha disputato un campionato in crescendo con la maglia rossonera e ha preso parte anche all'ultimo Europeo, ragioni che inducono i Red Devils a pretendere quanto meno l'obbligo di riscatto a una cifra non lontana dai 20 milioni di euro. E, come se non bastasse,, che ha indicato il nome di Dalot per il Real Madrid., che hanno appena ritrovato Carvajal dopo una serie di problemi fisici,che nella passata stagione ha trovato pochissimo spazio con Zidane e che difficilmente ne avrebbe pure con l'allenatore italiano., che può rappresentare un'occasione nelle prossime settimane di calciomercato.già trattato nel corso dell'estate 2020. Il suo contratto col Tottenham scade nel 2022 e il nuovo tecnico Nuno Espirito Santo sarà chiamato ad esprimersi sul suo futuro a breve. Nessun contatto è ancora avvenuto tra il Milan e il Tottenham del nuovo responsabile dell'area tecnica Fabio Paratici, ma anche il profilo dell'esterno ivoriano va appuntato come soluzione sviluppabile nelle settimane a venire. Completata la batteria di sinistra, il Milan non si ferma e prosegue la ricerca del vice-Calabria.