Milan, Calabria: "C'è molto da lavorare, è parte del percorso. Non vediamo l'ora di abbracciare Morata"

Getty Images

Ilesce con un pareggio dalla prima amichevole stagionale contro il, che vale come esordio di Paulo Fonseca sulla panchina rossonera. Dopo la sfida, il capitano milanistaha parlato ai canali ufficiali del club, dando la sua lettura della partita e guardando ai temi futuri come la Tournée negli USA e l'imminente arrivo in squadra di Alvaro Morata. Queste le sue dichiarazioni:"Siamo in preparazione, abbiamo fatto un sacco di allenamenti finora, quindi ovviamente fa parte di questo periodo essere anche stanchi in partita. Ci sono tante cose su cui lavorare ancora, fa parte del percorso e siamo ancora all'inizio e dobbiamo ancora lavorare parecchio".

"Ci sono dei concetti nuovi che dobbiamo ancora elaborare e fare sì che diventino nostri e che diventino automatici. E' fondamentale fare queste partite con compagni che sono qui a poco anche quelli più giovani"."Giocheremo con le squadre migliori del mondo e non vediamo l'ora di partire per l'America, provare questa nuova esperienza perché ogni volta è come la prima volta. Sarà interessante vedere anche gli sviluppi dei nuovi concetti col mister"."E' un campione ha girato squadre di top livello e fatto una carriera incredibile. Tuttora sta dimostrando di essere un giocatore di altissimo livello, ha appena vinto un Europeo. Penso e mi aspetto che ci possa dare da subito una mano. Lo conosciamo già e non vediamo l'ora di abbracciarlo. L'ho sentito l'altro giorno e spero che possa arrivare il prima possibile perché sono sicuro che farà bene".