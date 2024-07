APA/AFP via Getty Images

analizza la prima amichevole pre-campionato pareggiata 1-1 a Vienna sul campo del Rapid. Il nuovo allenatore portoghese del Milan commenta al canale ufficiale rossonero: "Quello che mi è piaciuto di più è vedere i miei calciatori cercare di fare quello che avevamo provato in allenamento, soprattutto in fase di costruzione. Per il resto si è vista una grande differenza a livello fisico rispetto ai nostri avversari, che sono molto più avanti nella preparazione atletica. La comunicazione è importante,

- Il Milan va in tournée negli Stati Uniti, dove giocherà tre partite amichevoli: con il Manchester City domenica 28 luglio a New York, con il Real Madrid giovedì 1° agosto a Chicago e con il Barcellona mercoledì 7 agosto a Baltimora. Poi, una volta tornati in Italia, i rossoneri scenderanno in campo con il Monza a San Siro martedì 13 agosto per il Trofeo Silvio Berlusconi.