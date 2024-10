Getty Images

Milan, Calabria ha deciso per il mercato di gennaio

6 minuti fa



Nonostante non sia ancora iniziata una trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza nel luglio 2025, Calabria spera ancora di rimanere al Milan. Ad oggi le percentuali sono basse, se non bassissime. Davide piace molto al Galatasaray e ad altre squadre francesi ma la sua volontà: rimanere in rossonero almeno fino al termine della stagione per provare ad aiutare la squadra a centrare gli obiettivi. Per il mercato ci sarà tempo a partire dalla prossima estate.