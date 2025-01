Milan, Conceicao prova due 11 anti-Inter: le chances Leao, Musah-Jimenez cambiano il modulo

Sale la tensione in casa Milan per un derby, quello con l'Inter, che vale la Supercoppa Italiana. Il grande dubbio riguarda Rafael Leao per capire se sarà a disposizione di Sergio Conceicao o se farà il tifo per i compagni dalla tribuna. Una certezza c'è: il portoghese potrà, al massimo, giocare uno spezzone di partita. Al massimo una ventina di minuti. La sfida di domani è molto importante pet tanti motivi ma la prudenza dello staff medico è motivata da un mese di gennaio che vedrà il Diavolo impegnato in partite fondamentali sia per il percorso in serie A che in Champions League.

