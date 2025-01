Milan, Conceicao spinge per Joao Felix: apertura del Chelsea, i dubbi dei rossoneri

Sono ore caldissime e movimentate nell’ambiente rossonero, con la dirigenza meneghina (concentrata, insieme alla squadra, anche sulla preparazione della stracittadina contro l’Inter, che si giocherà domenica, alle ore 18, in quel di San Siro) in pressing per definire le trattative atte a rinforzare la rosa allenata da Sergio Conceicao. Per quanto riguarda il reparto offensivo,, attaccante messicano del Feyenoord,

, agente e procuratore non solo del classe ‘99, ma anche del tecnico rossonero Sergio Conceicao. Mendes (che tra l’altro, in queste ore è arrivato a Torino QUI I DETTAGLI ) sta mantenendo attivo il fascicolo che porterebbe l’ex Atletico Madrid nel capoluogo lombardo.Dal canto suo,Trequartista, esterno alto, falso 9, la duttilità di Joao sarebbe un’arma importante in più da utilizzare per Conceicao, che sta spingendo per ottenere il via libera a far arrivare il calciatore a Milanello, in una trattativa che sarebbe in discesa grazie al lavoro di Mendes e all’ottimo rapporto esistente fra Milan e Chelsea.

Lato Blues - visto anche che il Goztepe ha rescisso il prestito di David Datro Fofana (che tornerà a Londra) in anticipo, rendendo ancor più sovraffollato un reparto con presente Palmer, Madueke, Sancho, Jackson, Neto, Nkunku –. Un affare alla portata della società rossonera che, tuttavia, prima di andare all’attacco definitivo, nutre alcuni dubbi.

(con le spese da sostenere fra l’ingaggio del giocatore e le cifre da investire per il prestito e per il riscatto a giugno)Joao Felix viene visto come un giocatore estremamente talentuoso, ma con caratteristiche simili a quelle di Rafael Leao, oltre al fatto che in carriera non ha quasi mai vissuto un periodo di estrema continuità. Dubbi, dunque, che possono avvantaggiare la concorrenza, conTra dubbi e aperture,

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui