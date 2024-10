AFP via Getty Images

Dopo la vittoria sofferta delsull'Udinese, le attenzioni si sono spostate tutte su, che è rimasto in panchina per 90 minuti. Sull'argomento ha voluto dire la sua anche l'ex difensore rossonero Billyche ha parlato così ai microfoni di Sky: "Continuiamo a parlare di Leao, ma dal punto di vista del rendimento forse è al dodicesimo posto. Perché parliamo di Leao? Perché ci aspettiamo tanto. Thiago Motta non sta facendo la stessa cosa con Douglas Luiz? Poi che bisogna trattare tutti allo stesso modo è una favola. Noi parliamo sempre di talento, ma il talento va diviso in 5-6 criteri.". Queste le altre dichiarazioni:

- "Il messaggio che lancia Fofana in queste occasioni è diverso., che forse è ancora più importante del talento tecnico. Nel mio Milan avrei detto Gattuso. Gattuso è arrivato al Milan che non sapeva neanche palleggiare. Ma ha giocato per 10 anni a livelli altissimi, è diventato campione del mondo, con il suo talento di mentalità e leadership. Non voglio citare il mio Milan, ma intorno a lui giocavano calciatori da Pallone d’Oro. E Rino aveva talento o no? Certo"

- "Penso che Fonseca con i giocatori si sia interfacciato durante la settimana. Lui voleva comunicare, secondo me, verso i mass media e l’esterno, che si era stancato di subire certe situazioni. Quella dei rigori è stata ancora più grave di quella Roma. La storia dei rigori credo sia molto difficile da superare, lui si è voluto far sentire per quello, riprendendo in mano la squadra e facendolo vedere prima a parole e poi facendo la formazione. Ha fatto una formazione che gli ha risposto bene, la squadra ha risposto bene, come lui voleva. E questo lo devono capire soprattutto quelli che sono stati fuori.!".