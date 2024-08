Milan, ecco Fofana: visite mediche in corso, la scelta sul numero di maglia

Bonjour, Fofana. Il Milan accoglie il suo nuovo centrocampista francese nell’alba di una Milano ancora semivuota per le ferie estive. Dopo una lunga e laboriosa trattativa, il centrocampista ha lasciato il Monaco per abbracciare questa nuova avventura in rossonero. Yossouf ha iniziato intorno alle ore 8:15 le visite mediche per conto del Milan.



I DETTAGLI DELL’OPERAZIONE - Un rapido recap di quelle che sono le cifre che hanno portato il Monaco a concedere il via libera all’operazione: 20 milioni di base fissa più 2 milioni di bonus facilmente raggiungibili e altri 3 difficili. Per Fofana pronto un contratto di 4 anni con opzione per la quinta stagione. Una prassi per questa estate del Milan che aveva già presentato Morata, Pavlovic ed Emerson Royal con gli stessi termini contrattuali.



SCEGLIE LA 29 - Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, Fofana ha scelto la maglia numero 29. A ora di pranzo sono previste le firme sul contratto una volta terminato tutto l’iter burocratico, poi alle ore 14:30 sarà presentato in conferenza stampa.



