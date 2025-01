Milan, ecco perché è saltata Okafor al Lipsia

Getty Images

e il, un amore nato male e finito peggio. L'attaccante svizzero aveva impiegato qualche giorno di riflessione prima di accettare la corte del club tedesco, convinto sia dal proprio entourage che dal Milan. Giovedì scorso il primo campanello d'allarme con l'aereo privato prenotato dal Lipsia che non parte e resta a Milano. Ma l'epilogo che ha preso la trattativa questa mattina ha del clamoroso e supera ogni previsione più nefasta:Secondo fonti vicine al Milan,Nessun problema rilevante, insomma, per un giocatore che è pronto per giocare.: il giocatore svizzero si sarebbe presentata con diversi kg in sovrappeso. Nelle ultime ore sono circolate voci su delle tensioni tra l'entourage del classe 2000 e il club della Red Bull sulle commissioni, ma questa ricostruzione non trova, al momento, conferme dirette.

In seno al club rossonero, è grande la delusione per quanto successo nelle ultime ore.Allo stesso tempo, il club rossonero è costretto a cambiare strategia sul mercato, limitato dal discorso liste, oltre ad aver subito un colpo all'immagine del club con l'esito così bizzarro di questa trattativa.