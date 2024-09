Getty Images

Milan, ecco perché Fonseca non ha convocato Thiaw per il Venezia

22 minuti fa



Malick Thiaw non ha recuperato al meglio da una distorsione alla caviglia rimediata in allenamento prima dell’ultima sfida di campionato giocata dal Milan contro la Lazio. Il difensore tedesco non è stato quindi convocato da Paulo Fonseca per la sfida di questa sera a San Siro contro il Venezia. Il tecnico portoghese ha deciso di non chiamare nessun difensore del Milan Futuro impegnato contro l’Ascoli.