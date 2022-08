Marko Lazetic rappresenta il futuro del Milan. Il club rossonero crede molto nelle qualità dell’attaccante serbo che si sta allenando molto bene agli ordini di Stefano Pioli. Frederic Massara ritiene che sia meglio per lui una stagione in prestito per giocare con più continuità: non appena Divock Origi sarà tornato a disposizione allora l’ex Stella Rossa lascerà Milanello.