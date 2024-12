Getty Images

Milan, Fonseca cambia ancora: Maignan capitano, Leao vice

37 minuti fa



Nuova sfida di campionato e nuovo capitano in casa Milan. Nella partita valida per la 17esima giornata di Serie A contro il Verona, Paulo Fonseca ha deciso di affidare la fascia di capitano all'estremo difensore francese Mike Maignan, con il ruolo di vice capitano, come letto dalla distinta ufficiale rossonera, che sarà di Rafael Leao.



Una scelta tipica da parte del tecnico lusitano, quella di roteare la fascia tra i vari leader della formazione meneghina. In assenza di Calabria e Theo Hernandez (entrambi in panchina), il capitano sarebbe dovuto essere Leao - in quanto giocatore con il maggior numero di presenze in campo con la maglia del Milan -, ma Fonseca ha scelto di responsabilizzare ancor di più il proprio numero 16.