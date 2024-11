Getty Images

Milan, Fonseca delude ancora: quote in salita per un posto in Champions, fiducia dei bookie nella Juventus

34 minuti fa

Uno 0-0 inutile per entrambe. Milan e Juventus sono le uniche deluse dopo la tredicesima giornata di Serie A, per aver pareggiato nello scontro diretto e perso due punti dalle dirette concorrenti. Specialmente per il Milan la situazione inizia a farsi complicata: a meno nove dal quarto posto, la qualificazione alla prossima Champions si gioca ora a 2,75, quota in salita rispetto al 2,50 delle scorse settimane. Ancora fiducia, invece, nella Juventus, che resta a tre lunghezze dalle altre squadre e offerta a 1,50 per un posto nella Top-4. Sempre “al sicuro” nelle gerarchie dei bookie Inter (1,02) e Napoli (1,08), mentre continua a calare - da 1,40 a 1,33 - la quota dell’Atalanta dopo il settimo successo consecutivo. Nonostante il filotto di vittorie, bookie ancora cauti sulle ipotesi Lazio e Fiorentina, proposte in Champions su Betflag rispettivamente a 3,25 e 3,75.