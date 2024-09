Milan, Fonseca sceglie tra Calabria ed Emerson: il favorito e le altre scelte già fatte verso il Liverpool

La prima sfida della nuovaper, due delle squadre più vincenti nella competizione, è già di quelle che segnano una stagione, che fanno capire fin dove è lecito spingersi con le aspettative, che fanno intendere il proprio livello. La squadra dil’affronta caricata dal successo ottenuto contro ile in avvicinamento a un’altra gara campale, il derby controdi domenica.L’undici iniziale del mister portoghese è già fatto, o quasi. Davanti tornache rispediscein panchina. Dietro di luiIn mezzo al campo la coppiache garantisce fisicità e copertura al reparto offensivo. Conferme ovviamente anche per, al cui fianco potrebbe tornarea scalzare. Il dubbio principale – ed è uno importante considerando chi riguarda – è sul terzino destro:L’italiano - favorito - è reduce da unaalla gamba destra, accusata in allenamento e ora smaltita tanto che il prodotto del vivaio rossonero si è aggregato al gruppo e ha lavorato con la squadra. Il brasiliano invece si sta rialzando dopo delle prestazioni, le prime in rossonero, non esaltanti. A uno di loro toccheràche calpesterà le stesse zolle. Una scelta complicata, un nodo che Fonseca scioglierà nelle prossime ore e che porterà anche di conseguenza alla decisione sulla fascia da. Con Calabria in campo, sarà lui il padrone della stessa che, altrimenti, andrebbe a Theo Hernandez. Servirà anche leadership per fronteggiare l'armata di Slot.

(4-2-3-1): Maignan; Calabria, Pavlovic, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Loftus-Cheek; Pulisic, Reijnders, Leao; Morata.