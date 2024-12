Milan, Fonseca: "Theo Hernandez? Non era una punizione. Miglioreremo tanto, ne sono sicuro"

Alla vigilia di, gara valida per laPauloha parlato in conferenza stampa. Ecco le parole dell’allenatore dei rossoneri."Penso che tutte le volte che ho parlato in conferenza ho sempre detto che tutte le gare sono importanti, fino alla fine della stagione. Partita difficile ovviamente ma, come sempre, abbiamo lavorato per arrivarci in condizione di vincere"."Come faccio sempre, abbiamo parlato prima della partita. La sua situazione è facile da spiegare: ha giocato tanto, è stato in nazionale, non ha trovato la migliore condizione fisica. Ha bisogno di rinnovare le condizioni per stare bene, ma è un giocatore importantissimo per noi. Non è mai una punizione per lui, è solo un modo per farlo tornare il miglior terzino al mondo".

"L'atmosfera negli allenamenti è bellissima nella squadra, è una cosa buona. Questa settimana è stata come le altre con un buon ambiente in cui lavorare e quando è così è più facile fare le cose. Non ho mai sentito la squadra senza fiducia, con tristezza"."Capiamo la frustrazione dei tifosi ma nessuno vuole vincere più di noi. Vogliamo cambiare le cose, capiamo e rispettiamo i nostri tifosi"."Non mi piace farlo, non è giusto. Io sono qui, lavoro tutti i giorni qui. Critiche? Non ho guardato niente, rispettiamo le opinioni degli altri. Qualcuna sarà giusta, altre meno. Vedendo i risultati e dopo le partite è sempre più facile criticare. Possiamo migliorare tanto nei risultati, anzi andremo a migliorare tanto".

"So che sarà il tema delle conferenze questo. Noi parliamo sempre con la società, con i dirigenti. Se abbiamo bisogno sono pronti a migliorare la squadra"