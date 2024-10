Milan Futuro-Pineto: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Milan Futuro-Pineto in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

La dodicesima giornata del Girone B di Serie C offre l'incrocio tra, entrambe in salute e col morale galvanizzato dalle rispettive vittorie ottenute nell'ultimo turno di campionato.I rossoneri di Daniele Bonera sono reduci dal colpo grosso di Perugia, mentre gli abruzzesi hanno inguaiato ulteriormente un Ascoli in caduta libera e si sono tirati fuori dalla zona Playout.Di seguito tutte le info su Milan Futuro-Pineto: data, orario, formazioni, canale tv e dove vedere la partita in diretta streaming.

Milan Futuro-Pineto sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport (252).

Milan Futuro-Pineto, in streaming, sarà visibile utilizzando NOW e Sky Go.