Milan, Gabbia si allena in gruppo: la decisione verso la Juventus e l'idea di Fonseca

, sfida valida per la 13a giornata di Serie A in programma sabato pomeriggio, allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro, Milano, alle ore 18. Gli uomini guidati da Paulo Fonseca si sono radunati nel corso della giornata di oggi per sostenere il classico allenamento presso il centro sportivo di Milanello., allenata da Thiago Motta,, che recupera una pedina fondamentale per la partita contro la Juventus. Stando infatti alle ultime indiscrezioni,. Il centrale azzurro ha perfettamente smaltito l’infortunio al soleo del polpaccio subito durante la partita di Champions League con il Club Brugge, uno stop che l’ha costretto a saltare tutti gli impegni dell’ultimo mese fra campionato e massima competizione continentale.

per la partita contro la Juventus., nativo di Busto Arsizio,. Nelle idee dell’allenatore portoghese, infatti, saranno loro la coppia che scenderà in campo dal 1’ a San Siro contro la Vecchia Signora, con Malick Thiaw e Strahinja Pavlovic che si accomoderanno in panchina.