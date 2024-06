Getty Images

Milan, Gabbia vicino al rinnovo: cifre e dettagli

A volte un Erasmus può cambiarti la vita. Matteo Gabbia ne sa qualcosa: la scorsa estate sceglie di uscire dalla comfort zone e accettare il prestito secco al Villarreal, a gennaio torna al Milan per dare una mano data l’emergenza infortuni in difesa. Lo fa con una personalità sorprendente tanto da diventare una pedina inamovibile nello scacchiere di Pioli: 18 presenze e ben 2 gol in 5 mesi scarsi.



RINNOVO VICINO- Il Milan è esattamente contento della crescita di Gabbia e sta discutendo con i suoi agenti per rinnovare il contratto fino al 2028. La trattativa tra le parti è a buon punto e può avvicinarsi alla chiusura già entro fine giugno. Matteo verrà premiato dal club rossonero anche con un aumento rispetto al milione d’ingaggio che percepisce attualmente.