Getty Images

Milan-Girona, la MOVIOLA: ammonito Calabria per proteste, gol annullato a Bryan Gil

Redazione CM

42 minuti fa



Milan-Girona è una sfida valevole per la settima giornata di Champions League. Di seguito, tutti gli episodi da moviola analizzati da Calciomercato.com.



Milan-Girona 22/01/2025 h. 21.00



Arbitro: Tobias Stieler

Assistenti: Christian Gittelmann e Mark Borsch

IV ufficiale: Matthias Jöllenbeck

VAR: Sören Storks

AVAR: Bastian Dankert



41' - Ammonito Calabria per proteste: il terzino rossonero era diffidato e salterà, quindi, la prossima di Champions contro la Dinamo Zagabria.



57' - Gol annullato al Girona: grande prodezza di Bryan Gil che supera Maignan con un tiro dalla distanza: ma l'attaccante spagnolo è partito in posizione di fuorigioco.