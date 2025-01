Milan, Ibrahimovic: "Joao Felix? I procuratori hanno le loro strategie. Mercato? Più parlo e più costano..."

Getty Images

, il Senior Advisor del fondo RedBird Capitals di Gerry Cardinale per il Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre partita della gara poi persa 2-0 contro la Juventus del possibile colpo Joao Felix spegnendo però i rumors, almeno per ora, sull'attaccante del Chelsea."Con l’allenatore si parla tutti i giorni più o meno. Per avere un dialogo su cosa gli piace e cosa è la nostra strategia bisogna parlare tutti i giorni. Sappiamo cosa serve e si lavora. Se serve, perché la squadra è forte”.“È il mercato. Più parlo e più costa. Meno parlo e meno costa (ride, ndr)”.

"Ci sono sempre nomi nuovi che escono tutti i giorni, con i procuratori che hanno le loro strategie. La squadra è già forte e l’abbiamo dimostrato in Supercoppa”.