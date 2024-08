Milan, Ibrahimovic parlò: cosa serve per arrivare a Manu Koné

Getty Images

, abbiamo Milan Futuro con tanti talenti e poi non abbiamo necessità di vendere qualcuno perché ci sono tante partite. E poi il mercato finisce quando lo dico io: siamo al giorno sei di sette della costruzione del Milan, io non mi sento stanco, quindi si continua...". Così ha parlatoin conferenza stampa, affermando come il mercato dei rossoneri sia tutt’altro che chiuso.: "I quattro acquisti erano le nostre priorità ancor prima dell'arrivo di Fonseca.". Sempre vivo dunque l'interesse per il centrocampista del Borussia Monchengladbach, ma prima serve una cessione.

Stando a quello che riporta Tuttosport, i principali indiziati sono Adli e Bennacer, per l’algerino nei prossimi giorni potrebbe arrivare un’offerta dall’Arabia (Al-Qasdiah e Al-Hial). Ma potrebbe servire un’altra cessione per questioni di liste e di numero di over 22 presenti in rosa.