Milan, idea Parisi per gennaio: le condizioni

Il pareggio contro il Cagliari ha lasciato ilcon l'amaro in bocca nell'ultima partita prima della sosta per le nazionali. Dopo 12 giornate i rossoneri galleggiano tra alti e bassi: da una parte la vittoria del derby e quella in Champions contro il Real Madrid, dall'altra un settimo posto dietro a tutte le altre big.: serve un centrocampista centrale che possa dare il cambio a Fofana, ma non solo.

- Uno dei ruoli più scoperti è quello del terzino sinistro, con il vuoto dietro Theo Hernandez. Quando non ha giocato lui negli ultimi due anni si sono alternati tutti esterni abituati a giocare dall'altra parte del campo: l'ex Verona Terracciano è l'alternativa che ha convinto di più l'allenatore, ma non può bastare. Per questo i rossoneri si stanno guardando intorno per rinforzare quella posizione. Secondo il Corriere dello Sport

- Al momento la Fiorentina non ha previsto un'uscita di Parisi, ma con già due giocatori in quel ruolo potrebbe valutare una cessione.. Parisi in questa stagione ha giocato 10 partite tra campionato e Conference League, trovando il primo gol viola nel 6-0 contro il Lecce. Al Milan potrebbe arrivare da vice Hernandez con la possibilità, se dovesse convincere, di prendersi la fascia sinistra in futuro diventando titolare.