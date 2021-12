, che perde nuovi pezzi in vista della partita dell'anno con il Liverpool.non ci sarebbe comunque stato, escluso dalla lista Champions, più pesante la lesione muscolare al flessore rimediata dadopo il colpo subito con la Salernitana. I rossoneri si presentano alla sfida con un attacco ridotto ai minimi termini: se si considerano anche le assenze di, a disposizione di Pioli di fatto restano solocome interpreti di ruolo nel reparto offensivo. E qui entra in gioco il jolly, pedina sempre più essenziale per il Diavolo.- La crescita del bosniaco è sotto gli occhi di tutti, così come la sua duttilità:e lo ha fatto con un rendimento costantemente a buoni livelli. Non a caso il suo minutaggio è salito esponenzialmente e da subentrante è diventato stabilmente un titolare per Pioli, che lo ha sempre impiegato in Champions (ha saltato le prime due giornate con Liverpool e Atletico per infortunio) e in Serie A. E a lui si affiderà anche per la sfida con il Liverpool di domani, crocevia da cui passano le ambizioni rossonere di arrivare agli ottavi.Jolly prezioso e silenzioso, mai una parola fuori posto anche quando non trovava spazio nei primi tempi in rossonero e ora quasi 'talismano', se si considera che con lui in campo il Milan ha perso solo due partite: con il Porto in Champions (giocava titolare) e con la Fiorentina in campionato (subentrato a 10' dal termine).. Non è un'urgenza chiaramente avendo il contratto in scadenza nel 2024, la priorità va ad altre situazioni più urgenti, ma Maldini e Massara stanno comunque valutando la possibilità di premiarlo, magari, e nelle prossime settimane il suo agente potrebbe essere convocato in sede per affrontare il discorso. Prima il campo, poi il futuro: il Milan si aggrappa al jolly Krunic nell'emergenza.@Albri_Fede90