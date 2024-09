Milan, infortunio per Bennacer: rientra in Italia, le condizioni

Dal ritiro della Nazionale dell’Algeria, infatti, è appena giunta una pessima notizia:, rimasto a Milanello per lavorare con un gruppo di giocatori a disposizione,. Il centrocampista algerino, cercato dalla Saudi Pro League, dall’Atletico Madrid e dal Marsiglia nel corso dell’ultimo mercato estivo,. Il classe '97, dunque, non sarà a disposizione del commissario tecnico Petkovic che dovrà fare a meno del suo regista, essenziale per gli equilibri di gioco della compagine algerina.

per comprendere se il giocatore sarà disponibile per la sfida contro il Venezia. Seguiranno aggiornamenti per capire se e quando l'ex Dnipro sarà sottoposto ai canonici esami strumentali di rito per comprendere l'entità del problema fisico e di cosa esattamente si tratti la problematica in essere."Qualificazioni Coppa d'Africa 2025:Il tecnico della Nazionale, Vladimir Petkovic, ha programmato questa domenica mattina l'ultimo allenamento presso il Centro Tecnico Nazionale di Sidi Moussa prima di trasferirsi a Monrovia nel pomeriggio. Durante questa seduta, i. Dopo aver effettuato gli esami medici, è stato confermato che il giocatore non potrà partecipare alla partita di martedì prossimo contro la Liberia".

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui