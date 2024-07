Milan, inizia l'avventura di Fonseca: atterrato a Malpensa con il suo staff, il programma

Getty e Calciomercato.com

È iniziata ufficialmente l’avventura disulla panchina del. L’allenatore portoghese è sbarcato poco fa all’aeroporto di Milano Malpensa in compagnia del suo staff.Prende il via la nuova esperienza dell’ex tecnico di Shakhtar Donetsk, Roma e Lille, che eredita la panchina del club rossonero daFonseca sarà a Milanello già nella giornata di oggi, insieme al suo staff, per visionare le strutture del centro sportivo ed entrare a contatto con la dirigenza e il personale del club rossonero.Lunedì è in programma la, prima della quale incontrerà la dirigenza rossonera al gran completo.

Sempre lunedì, alle ore 17:00, è fissato ildella formazione rossonera.