Il prepartita di Milan-Inter, gara valida per l'andata di finale di Coppa Italia si è letteralmente acceso diventando incandescente al momento della lettura delle formazioni.



Il tifosi rossoneri hanno infatti fischiato ancora una volta Franck Kessie, colpevole di non voler rinnovare il suo contratto, e allo stesso modo non hanno dimenticato Hakan Calhanoglu, il traditore che a zero è passato in nerazzurro, per cui sono partiti sia cori che fischi. Quelle nerazzurri, invece, non hanno dimenticato l'avventura alla Pinetina di Stefano Pioli, fischiato oggi sulla panchina rossonera.