Milan: la Juventus non molla, ma Tomori cambia il calciomercato. Per Conceiçao è unico

Da uomo mercato scontento a perno centrale nel progetto difensivo. L'arrivo diha a suo modo stravolto il mondoe non solo per la vittoria 2-1 in rimonta sulla Juventus nella semifinale della Supercoppa Italiana. Con una squadra in emergenza dal centrocampo in su ha invece fatto rumore la scelta di puntare dal 1' minuto su, fino alla sera stessa uomo mercato e obiettivo neanche celato della Juventus. E il difensore inglese, sul campo, è riuscito probabilmente a cambiare il proprio futuro e, di conseguenza, anche il calciomercato per una motivazione tattica importantissima e legata proprio al tecnico portoghese.

La Juventus lo ha chiesto al Milan, e lo ha fatto ormai da tempo. L'obiettivo è sempre stato quello di replicare l'operazione Kalulu, contando anche sulla scontentezza del giocatore, finito ai margini delle scelte di Paulo Fonseca. Il direttore sportivo della Juventus Cristiano Giuntoli, anche nel prepartita della gara di Supercoppa ha di fatto confermato il gradimento e l'affare in atto: "Se Tomori è fuori mercato? Non lo so, dovreste chiederlo al Milan. Certamente è un giocatore interessante, ma dipende molto da loro. Dobbiamo aspettare le loro esigenze, ci sono dinamiche differenti e ci vuole pazienza".

"Esigenze", quelle di cui parla Giuntoli, sono quelle messe in campo da Conceiçao che, come primo diktat imposto alla squadra ha di fatto stretto le linee dei 3 reparti cercando di sistemare una fase difensiva che, con Fonseca, era diventata fin troppo ballerina. E in questo senso, analizzando le zone di azione della linea difensiva del Milan contro la Juventus la compattezza è stata evidente: in fase di aggressione alta salivano tutte e tre le linee (anche se su questo c'è molto da lavorare) in transizione, tutte e tre le linee ripiegavano rapidamente verso la protezione della porta (cosa non accaduta sul gol di Yildiz per un errore di posizionamento in mezzo al campo, non solo di Theo).

Per poter assecondare questo effetto "a elastico" Conceiçao ha bisogno di almeno un difensore in grado diNon un marcatore puro, ma un centrale in grado di occupare spazi in breve tempo. Non solo il migliore, ma probabilmente l'unico fra i 4 centrali oggi in rosa. Anche per questo, e con una ritrovata titolarità che dà maggiore serenità al ragazzo, Tomori potrebbe aver cambiato il suo calciomercato.La trattativa, in sostanza, non è tramontata, ma sicuramente è già cambiata.