Tomori titolare nel Milan, la svolta in Supercoppa: 90 minuti per togliersi dal mercato

A pochi giorni dal suo arrivo sulla panchina del Milan. L’allenatore pensa a rilanciarlo dopo averlo visto in un paio d’allenamenti, come riporta La Gazzetta dello Sport: nelle prove generali della vigilia - stamattina faranno un risveglio muscolare in hotel - Conceiçao l’ha provato nella formazione che dovrebbe partire dall’inizio insieme a Thiaw. Verso la panchina Matteo Gabbia.

- Alla seduta hanno assistito anche Ibrahimovic e Moncada, che studiano le strategie per gennaio e insieme al nuovo allenatore valuteranno anche la posizione di Tomori. In uscita dal Milan fino a qualche giorno fa,. L’ultima partita dall’inizio l’aveva giocata un mese esatto fa in Coppa Italia contro il Sassuolo; per ritrovare l’ultima gara dal primo minuto tra campionato e Champions bisogna andare indietro fino al 26 novembre a Bratislava, nella partita contro lo Slovan.

- Il possibile rilancio di Tomori blocca anche il mercato dell’ex Chelsea, sul quale la Juventus rimane alla finestra. I bianconeri avevano iniziato i dialoghi con il Milan ma al momento è tutto in stand by, siamo fermi alla proposta di Giuntoli di inserire Danilo rifiutata dai rossoneri.. Se dovesse partire - la Juve non ha comunque intenzione di spendere 25 milioni - il Milan andrà in cerca di un sostituto e il suo mercato potrebbe intrecciarsi con quello dei bianconeri, condividendo alcuni obiettivi: oltre a Tomori, Giuntoli sta lavorando parallelamente anche su Antonio Silva del Benfica (respinta la prima offerta di 30 milioni tra prestito e diritto di riscatto) e Hancko del Feyenoord.