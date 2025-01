Conceiçao: "Oggi ho scelto Tomori, ma chi di Juve e Milan non è interessante?"

Getty Images

L'allenatore delSergioha parlato a Mediaset prima della semifinale di Supercoppa Italiana contro la Juventus:"La mia febbre? Dobbiamo superare tutte le difficoltà, anche questa. Francisco? Vogliamo limitare tutti i giocatori della Juve, che sono importanti, per adesso è un avversario e lo voglio battere ( problema nel riscaldamento per Conceiçao jr ).Fikayo Tomori, che con Fonseca era diventato un'alternativa a Gabbia e Thiaw, era oggetto di discussioni proprio con i bianconeri, ai quali erano stati chiesti 25 milioni di euro per ricomporre la coppia Scudetto 2022 con Kalulu. Tuttavia, adesso la sua posizione è nuovamente da valutare in chiave mercato.