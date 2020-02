Gianluca Lapadula, attaccante del Lecce, ripensa alla maglia del Milan e a quella numero 9, che a tanti ha portato male dal dopo Inzaghi. Queste le sue parole a gianlucadimarzio.com: "Non credo alla maledizione di quella maglia, ed è inutile sottolineare quanto pesi indossarla. Quando giochi per il Milan, la maglia è pesante a prescindere dal numero che hai scelto. Anzi, sono certo di una cosa: se un giorno il Milan mi rivolesse in squadra, pagherei pur di tornare a vestire la 9".



SUL PASSATO - "Con Montella era iniziato un bel percorso, non abbiamo fatto nulla di straordinario ma c’erano le basi per costruire qualcosa di importante. In più, abbiamo vinto la Supercoppa Italiana. Ero sul punto di andare al Genoa, ma il presidente Sebastiani bloccò tutto: mi ha chiamato Berlusconi, ci spiegò, ed entro 24 ore ti vuole portare a Milano. Appena ho sentito parlare di Milan, ho accettato senza pensarci un secondo".