Milan, l'Independiente ha chiesto Pellegrino: i dettagli

La prima stagione in Italia non è stata un successo per. La scorsa estate illo aveva prelevato dalper poco più di, ma il difensore centrale argentino (con passaporto italiano) non è riuscito a trovare spazio in rossonero, collezionando una sola presenza contro il Napoli.Troppo poco per essere valutato, così club e giocatore hanno optato per il prestito e a gennaio il classe 2002 si è trasferito alla. Lì ha trovato un po' più di spazio, ma non troppo: altre 10 presenze di cui solo 5 da titolare senza raggiungere i 550 minuti complessivi giocati.

Pellegrino torna così a Milano, ma per lui si profila la possibilità di una nuova partenza per trovare continuità e spuntano già le prime soluzioni.- E tra le piste percorribili, c'è quella che porta al ritorno in Argentina. Come riferito da Relevo infatti, il, squadra argentina di Avellaneda, ha chiesto al Milan ildel giocatore per la prossima stagione.- Pellegrino è legato al Milan da un contratto lungo, la scadenza è fissata al