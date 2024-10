AFP via Getty Images

Milan, la decisione su Jovic in vista del Napoli

Redazione CM

30 minuti fa

Per la partita con il Napoli il Milan non potrà contare su Luka Jovic. Come riporta Sky Sport, l'attaccante rossonero non ha ancora recuperato dal problema di pubalgia che lo sta tenendo fuori da oltre un mese e salterà la gara di San Siro di martedì 29 ottobre, valida per il decimo turno di Serie A. L'ultima convocazione risale al 27 settembre contro il Lecce, quando è anche subentrato nella ripresa giocando 14 minuti.



Come accaduto contro il Bruges, il vice di Alvaro Morata sarà Francesco Camarda. I rossoneri, infatti, non avranno nemmeno Tammy Abraham che sta smaltendo il problema alla spalla accusato contro l'Udinese.