La partita contro l'Atalanta emette l'ennesima sentenza: se vuole arrivare in Champions, il Milan deve crescere e migliorare ancora diversi aspetti. In primis la tenuta difensiva è un problema serio e preoccupante se si vanno ad analizzare i dati. La formazione rossonera di Rino Gattuso non chiude una partita di campionato senza subire nemmeno una rete dallo scorso mese di aprile, in questo avvio ha incassato ben 7 gol in 4 partite.



MENO RISCHI - Quella rossonera è una squadra che gioca bene a calcio, lo fa per lunghi tratti ma non per tutta la partita. La ricerca dell'uscita palla al piede è gioia e dolore: può darti tanto quanto sei martello, ma rischi ancora di più quando sei incudine. L'Atalanta, così come il Cagliari, ha alzato il pressing e messo in grandissima difficoltà le linee del Milan. Sono segnali determinanti di una fragilità difensiva che fa da contraltare all'andamento avuto nella passata stagione. Le cause non possono risiedere solo nell'addio di un giocatore del calibro di Bonucci, in attesa del vero Caldara. Gattuso deve trovare una soluzione già a partire dal doppio confronto tra Empoli e Sassuolo prima che la strada si faccia troppo in salita.